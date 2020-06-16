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КИЕВ

Угрожал себя порезать и убежал в тоннель. В киевском метро полчаса искали мужчину

На станции метро "Берестейская" мужчина спрыгнул на пути и забежал в тоннель. Полицейские нашли его с ранением живота в тоннеле станции метро "Шулявская".

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Правоохранители устанавливают личность потерпевшего
Правоохранители устанавливают личность потерпевшего
Фото: КП "Київський метрополітен" / Facebook

В полицию Киевского метрополитена около 18.00 поступила информация о том, что на платформе станции метро "Берестейская" мужчина с ножом угрожает нанести себе увечья, сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Киева 16 июня.

Неизвестный с ножом в руках спрыгнул на пути и забежал в тоннель. Правоохранители нашли мужчину через полчаса с ранением живота в тоннеле станции метро "Шулявская", на место вызвали врачей, отметили в полиции.

Пока велись поиски мужчины, движение поездов в киевском метро было приостановлено.

Правоохранители устанавливают личность потерпевшего.

Теги: Киев, полиция, метрополитен
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