Угрожал себя порезать и убежал в тоннель. В киевском метро полчаса искали мужчину

На станции метро "Берестейская" мужчина спрыгнул на пути и забежал в тоннель. Полицейские нашли его с ранением живота в тоннеле станции метро "Шулявская".

В полицию Киевского метрополитена около 18.00 поступила информация о том, что на платформе станции метро "Берестейская" мужчина с ножом угрожает нанести себе увечья, сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Киева 16 июня.

Неизвестный с ножом в руках спрыгнул на пути и забежал в тоннель. Правоохранители нашли мужчину через полчаса с ранением живота в тоннеле станции метро "Шулявская", на место вызвали врачей, отметили в полиции.

Пока велись поиски мужчины, движение поездов в киевском метро было приостановлено.

Правоохранители устанавливают личность потерпевшего.