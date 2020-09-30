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КИЕВ

Умерла сотрудница посольства США, которую ранее нашли в Киеве без сознания и с травмой головы

По данным Цензор.НЕТ, погибшей сотрудницей посольства США в Украине была Санвер Никаело.

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Погибшую нашли недалеко от железной дорогие
Погибшую нашли недалеко от железной дорогие
Фото: depositphotos.com

Сотрудница посольства США умерла в больнице после того, как ее нашли на улице Киева с травмой головы и в бессознательном состоянии. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

Женщину обнаружили прохожие в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на улице Толбухина, что в Шевченковском районе столицы. Ее госпитализировали, но вскоре она скончалась в больнице. При осмотре вещей потерпевшей полицейские нашли удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения.

По данным полиции, сотрудницу посольства могли избить, правоохранители разыскивают мужчину, которому на вид 30-40 лет, рост 190–200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3341162129272868

Журналисты Цензор.НЕТ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщают погибшая женщина – Санвер Никаело. По их данным, когда ее нашли, на ней были наушники. Источник журналистов рассказал, что женщину, вероятно, зацепил движущийся поезд, приближение которого она не услышала.

Также источник отметил, что у сотрудницы посольства глубокая рана (около 4 см) на затылке.

Теги: Киев, Украина, посольство США, погибшие
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