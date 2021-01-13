В Киеве эвакуатор пытался забрать автомобиль с ребенком внутри

В сети появился ролик, как в Киеве эвакуатор пытался забрать авто с ребенком внутри. В инспекции по парковке объяснили, что водитель не видел ребенка внутри автомобиля.

По словам очевидцев, водитель не обращал внимания на крики владелицы авто Скриншот: Х...евый Киев / Telegram

12 января в Киеве в микрорайоне Позняки эвакуатор попытался забрать неправильно припаркованный автомобиль, в котором находился ребенок. Соответствующее видео опубликовал Tеlegram-канал "Х...евый Киев".

Автор роликов написал, что водитель эвакуатора не обращал никакого внимания на крики матери ребенка, пока очевидцы инцидента не пригрозили, что изобьют его.

В инспекции по парковке сайту "Сегодня" сообщили, что водитель не видел ребенка внутри автомобиля.

"Машину спустили на этом же месте. Мама (она же владелица авто) претензий вообще не имела. Ребенок тоже, даже не испугался. Владелица авто сама просила у водителя эвакуатора прощения за такую нелепую ситуацию. И все разъехались мирно и с улыбкой на лице", – прокомментировали в инспекции инцидент.