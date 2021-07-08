В Киеве игравшие в дворовой футбол дети спели гимн Украины. Их пригласили заниматься футболом профессионально

Он отметил, что дети пели гимн Украины, положив руку на сердце.

Видимо, мальчики смотрели матчи Евро 2020 и спели так же, как это делали футболисты сборной Украины.

Глава Деснянской райадминистрации Киева Дмитрий Ратников рассказал 6 июля в Fаcebook, что мальчиков нашли, подарили им мячи, шарфы с символикой национальной сборной и возможность профессионально заниматься футболом на базе местного футбольного клуба "Выгуровщина".

"Мы и в дальнейшем будем следить за успехами юных деснянцев. Есть надежда, что через 15-20 лет они так же горячо будут исполнять гимн Украины в составе национальной сборной во время финальной части Евро", – отметили 7 июля в Facebook Деснянской райадминистрации.