В Киеве обнаружили многомиллионные убытки во время реконструкции Почтовой площади – Офис генпрокурора

По данным правоохранителей, вместо реконструкции на Почтовой площади строили торговый центр и пять ресторанов Фото: depositphotos.com

По данным следствия, КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" определили заказчиком проектирования и исполнителем реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе. Однако, по данным правоохранителей, вместо необходимых работ на Почтовой площади строили торговый центр и пять ресторанов.

"Это строительство осуществлялось в нарушение требований земельного законодательства и других нормативных документов по вопросам землеустройства и землепользования, а также без отвода земельных участков", – говорится в сообщении.

В то же время подозреваемый, находясь на должности директора КП, не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда. Это способствовало безосновательному завладению генподрядчиком земельными участками.

Служебная халатность подозреваемого нанесла столичному бюджету ущерб на сумму более 73,6 млн грн, утверждают в прокуратуре.

Бывшему директору КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" объявили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы, суд должен избрать ему меру пресечения.

Агентство LIGA.net напомнило, что реконструкцией Почтовой площади занималась корпорация "Альтис-Холдинг", с которой КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" заключило соглашение. "Альтис-Холдинг" принадлежит Александру Глимбовскому – тестю Романа Насирова, который в 2015–2017 годах возглавлял Государственную фискальную службу Украины.

"Наші гроші" сообщили, что первичный договор стоимостью 403,56 млн грн с корпорацией "Альтис-Холдинг" подписали в 2012 году. Затем в него вносили ряд изменений. В частности, в 2017 году, как сказано в системе Prozorro, "Альтис-Холдингу" на реконструкцию Почтовой площади дополнительно выделили 40,11 млн грн, но в 2019 году эту сумму пересмотрели и уменьшили до 33,7 млн грн.