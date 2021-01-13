В Киеве обвалился грунт возле жилого дома, погиб человек

Рабочие рыли траншею для прокладки силового электрокабеля, одного из них завалило песком.

Спасатели достали тело, но помочь человеку уже не смогли Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

В Оболонском районе Киева сегодня обвалился грунт возле жилого дома. В результате происшествия погиб 60-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что обвал произошел возле жилого дома, по улице Вышгородской, где рабочие рыли траншею для прокладки силового электрокабеля.

Во время обвала был завален песком монтажник.

"Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. К сожалению, мужчина 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью", – сказано в сообщении.

Тело погибшего передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.