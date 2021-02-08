В Киеве произошла авария на теплосети возле Киево-Печерской лавры. Без отопления остались 86 домов

В Киеве из-за повреждения трубопровода временно приостановлены услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению 86 жилых домов, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В Киеве 8 февраля произошла авария на теплосети в районе Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Временно услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению прекращены в 86 жилых домов. Поврежденный трубопровод ввели в эксплуатацию 34 года назад (в 1987 году)", – говорится в сообщении.

В ночь на 8 февраля обнаружили эксплуатационное повреждение трубопровода на улице Лаврской. Аварийная бригада локализовала место повреждения и сразу начала ремонтные работы.

Ремонт планируют завершить сегодня до конца дня.

В КГГА отметили, что в Киеве 80% тепловых сетей исчерпали нормативный срок эксплуатации и требуют замены.