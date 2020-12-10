В Киеве разрезали лед на озере, чтобы спасти черепах. Видео
7 декабря подо льдом на мелководье Синего озера в Киеве было замечено большое количество черепах, сообщает в Facebook паблик Kyiv Animal Rescue Group. Очевидцы отмечают, что озеро на Виноградаре сейчас сильно обмелело, его глубина местами упала ниже критических отметок. После консультаций с зоологами выяснилось, что черепахи ведут себя несвойственно им. Они должны находиться в спячке на дне водоема, однако по какой-то причине оказались возле берега и начали частично вмерзать в лед. После нескольких часов работы из-подо льда были извлечены 40 черепах. Все они госпитализированы в клинику "Экзовет", где им оказывают необходимую помощь. Отмечается, что весной черепахи вернутся на свободу.
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