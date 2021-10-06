В Киеве с балкона 21-го этажа выпал ребенок

По данным правоохранителей, мальчик проживал с родителями в многоэтажном доме Фото: depositphotos.com

"Сегодня около 16.20 в столичную полицию поступила информация о падении ребенка из квартиры многоэтажки на Харьковском шоссе… Малолетний погиб на месте. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, мальчик проживал с родителями в этом же доме.

"Полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства", – отмечается в сообщении.

После проведения первоочередных следственных действий правоохранители дадут правовую квалификацию случая, добавили в полиции Киева.