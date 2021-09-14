В Харькове годовалая девочка выпала из окна с высоты третьего этажа, полиция открыла уголовное производство

Девочка выпала из окна на кухне квартиры Фото: depositphotos.com (архив)

Сообщение о травмированном ребенке в полицию поступило от врачей 12 сентября.

По данным правоохранителей, родители оставили в тот день девочку под присмотром знакомых. Примерно в 20.00 ребенок выпал из окна кухни.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.