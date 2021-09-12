"Посоветуйте что-нибудь интересное". Тодоренко показала подросшего сына

"Не за горами день рождения у Михаила Владиславовича. Сейчас ему 2,9, вот сижу и думаю, на какие кружки начать водить. Посоветуйте что-нибудь интересное, желательно сразу с ссылкой на организацию или на школу творчества", – попросила Тодоренко.

Она добавила, что гимнастикой сын уже занимается.

На снимках ведущая и ребенок изображены в светлых плащах, на одном из фото Михаил ест круассан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики Тодоренко посоветовали ей отдать ребенка на плаванье.

"Оно очень хорошо развивает! А психологи и нейропсихологи говорят, что на кружки нужно хотя бы с пяти лет вводить, так как большая нагрузка на нервную систему от садика", – отметила kaatja17.

"Шахматы. Развиваем ум, креативность, стратегическое мышление", – написала auma.mind.

"Главное – чтобы его увлекало. Из необычного: гербарий и камни. У моей подруги маленькая дочка с горящими глазами разделяет хобби родителей. Они занимаются сбором необычных и редких камней и растений", – прокомментировала lizavetacoach.