Муж Тодоренко Топалов: Никогда не думал, что буду работать в саду. Я себя в очередной раз бросаю в зону некомфорта

Он позирует в кадре с книгой в руках, сидя за детским столом, на котором лежит телефон и записная книжка.

"Сегодня первый день сына в садике. Я сижу тут, на всякий случай, так как не знаю, как пройдет, и хочу быть рядом, если буду ему нужен. Работу взял с собой. Никогда не думал, что буду работать в саду", – подписал он фото.

Топалов признался, что во время учебы в Англии получил "тяжелую детскую травму", поэтому ему "очень трудно оставить сына".

"Мне было так плохо, что вы не можете себе даже представить. И вот я себя в очередной раз бросаю в зону некомфорта, чтобы проработать свои страхи и проблемы. К сожалению, другого пути нет. Но речь не обо мне, а о моем сыне! Я очень хочу, чтобы ему понравилось. Для его же развития и радости. Нет необходимости его "сдавать" сюда, чтобы идти на работу. Есть желание ему дать прекрасное детство, полное радости и общения с другими детками! Мне очень плохо сейчас. Убеждаю себя, что плохо только мне, а не нам обоим", – написал Топалов.