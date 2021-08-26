"Плоскодонка", "бессисечная". Тодоренко рассказала, как страдала от отсутствия форм и показала декольте

"Забуллили за маленькую грудь", – написала она.

Тодоренко призналась, что в детстве страдала от обидных высказываний в свой адрес..

"Меня, худую, тощую девчонку называли "плоскодонка", "бессисечная" и т. д. Мне было не по себе. В такие моменты сдавливало в груди, хотелось провалиться под землю, убежать и спрятаться, особенно, когда у твоих подружек в девятомм классе уже второй размер груди, а ты все еще как мальчишка", – написала она.

По словам Тодоренко, она преодолела сильное волнение из-за отсутствия "эталонных форм" благодаря занятиям актерским мастерством.

"Будучи ребенком, я видела, что любят не за большую или маленькую грудь, любят за то, что внутри, за мое умение выступать на сцене, за смелость выйти и спеть перед большой аудиторией. Это придавало уверенности, но, будете смеяться, будучи взрослой девушкой, действующим артистом в женском коллективе, в 20 лет я надевала два бюстгальтера с пушапом под платье на выступления, чтобы скрыть отсутствие форм", – отметила она.

Тодоренко подчеркнула, что преодолела свои комплексы, но обеспокоена вопросом буллинга в детской среде и кибербуллинга.

"Узнала даже ужасающую статистику о том, что увеличилось количество психических расстройств и суицидов среди детей на почве появления социальных сетей", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)