Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2021
 
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"Плоскодонка", "бессисечная". Тодоренко рассказала, как страдала от отсутствия форм и показала декольте

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Тодоренко: Забуллили за маленькую грудь
Тодоренко: Забуллили за маленькую грудь
Фото: reginatodorenko / Instagram

Российская телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко 25 августа в Instagram обнародовала снимки в купальниках, сделанные на пляже.

"Забуллили за маленькую грудь", – написала она.

Тодоренко призналась, что в детстве страдала от обидных высказываний в свой адрес..

"Меня, худую, тощую девчонку называли "плоскодонка", "бессисечная" и т. д. Мне было не по себе. В такие моменты сдавливало в груди, хотелось провалиться под землю, убежать и спрятаться, особенно, когда у твоих подружек в девятомм классе уже второй размер груди, а ты все еще как мальчишка", – написала она.

По словам Тодоренко, она преодолела сильное волнение из-за отсутствия "эталонных форм" благодаря занятиям актерским мастерством.

"Будучи ребенком, я видела, что любят не за большую или маленькую грудь, любят за то, что внутри, за мое умение выступать на сцене, за смелость выйти и спеть перед большой аудиторией. Это придавало уверенности, но, будете смеяться, будучи взрослой девушкой, действующим артистом в женском коллективе, в 20 лет я надевала два бюстгальтера с пушапом под платье на выступления, чтобы скрыть отсутствие форм", – отметила она.

Тодоренко подчеркнула, что преодолела свои комплексы, но обеспокоена вопросом буллинга в детской среде и кибербуллинга.

"Узнала даже ужасающую статистику о том, что увеличилось количество психических расстройств и суицидов среди детей на почве появления социальных сетей", – отметила она.

Контекст:

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу "Кралі в терміналі" на "Люкс FM". Об этом сообщало издание "Детектор Медіа".

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Они оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын Майкл.

Теги: купальник, телеведущая, Регина Тодоренко, буллинг, грудь, бюстгальтер
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