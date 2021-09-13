В Киевской области в детском лагере умер 12-летний ребенок

"Вчера медсестра увидела ребенка без сознания. Мальчика перевели в реанимацию. Причина смерти пока неизвестна, ждем выводы экспертов. В настоящее время проводится служебное расследование", – сообщили в лагере.

Изданию "Сегодня" смерть мальчика подтвердила полиция Киева. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 с пометкой природная смерть.

Как отмечает ТСН, ребенок находился в лагере с 3 сентября по путевке на 21 день. "Ребенок отдыхал за бюджетные средства", – уточнили в администрации.

Отец мальчика Игорь Теровец отправился в Киев, он воспитывал сына один. Похороны ребенка планируются 14 сентября, отмечает "ПульS".