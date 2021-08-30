Потеряла сознание на сцене. В детском лагере в Херсонской области умерла девочка

Девочку отвезли в больницу, но она умерла, не приходя в сознание Фото: depositphotos.com

Девочка потеряла сознание на сцене во время вечернего выступления в 21.00, говорится в релизе.

Медработники лагеря, согласно сообщению, сразу оказали помощь ребенку, вызвали скорую помощь из Геническа.

"Чтобы не терять время на ожидание "скорой" из города, медики решили транспортировать ребенка в больницу каретой "скорой" предприятия, которая в летний период всегда дежурит в лагере. К сожалению, реанимационные действия врачей лагеря и больницы не помогли. По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией", – добавили в пресс-службе компании.

Там уточнили, что в медицинской справке ребенка, которая является обязательным условием для отдыха в лагере, не было диагнозов и рекомендаций врача по ограничению физической активности.

"В тот вечер девочка выступала на сцене вместе с другими детьми. Как говорят педагоги, она была активной и инициативной, лидером, капитаном отряда. Всегда участвовала во всех мероприятиях лагеря и часто сама придумывала интересные развлечения", – добавили авторы релиза.

В Facebook пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог" уточнила, что вчера в лагере умерла, не приходя в сознание, дочь сотрудников компании, работников сортопрокатного цеха №1.

По факту смерти девочки в лагере начали специальное расследование.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили, что окажут всю необходимую помощь семье ребенка.