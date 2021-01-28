В Киеве в шахту лифта упали двое мужчин, один из них скончался – полиция

По данным полиции Киева, лифт, в шахту которого упали двое мужчин, находится в недостроенном здании.

Медики рассказали о травмах выжившего Фото: КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" / Facebook

В переулке Приборный в Киеве в шахту лифта упали двое мужчин. Об этом 28 января проинформировала полиция столицы.

"По предварительной информации, двое мужчин, 1990 и 1998 годов рождения, упали в шахту лифта в недостроенном многоэтажном доме. От полученных травм один из них погиб, а другого с многочисленными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф Киева рассказал в Facebook, что инцидент произошел вечером 27 января, мужчины упали ориентировочно с высоты седьмого-восьмого этажа.

"23-летний мужчина госпитализирован с переломом левой бедренной кости, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки. 31-летний мужчина от полученных из-за падения травм умер", – говорится в посте.