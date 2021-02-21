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В Киеве водитель Mercedes, убегая от полиции, попал в ДТП и сбил двух пешеходов

Перед тем как сбить женщину и мужчину, водитель Mercedes столкнулся с автомобилем Hyundai, рассказали в полиции Киева.

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Машина сбила светофор
Машина сбила светофор
Скриншот: dtp.kiev.ua / Facebook

21 февраля в Киеве водитель автомобиля Mercedes сбил двух пешеходов при попытке убежать от патрульных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Сотрудники патрульной полиции обнаружили водителя автомобиля Mercedes, который двигался по полосе общественного транспорта в направлении Соломенской площади. На требование правоохранителей остановиться нарушитель не отреагировал и вместо этого пересек двойную сплошную линию и поехал в направлении проспекта Науки, где сначала проехал на красный свет, а затем, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем Hyundai, после чего выехал на обочину, сбил столб и зацепил двух пешеходов", – рассказали в ведомстве.

В результате наезда женщина 1979 года получила перелом голени, а мужчина 2001 года – травму плеча.

Находившиеся в Hyundai пассажиры травм не получили, отметили в полиции.

Правоохранители среди прочего намерены выяснить, находился ли водитель Mercedes в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

dtp.kiev.ua уточняет в Facebook, что Mercedes сбил пешеходный светофор и вылетел на тротуар. Водителя машины задержали.

Facebook-сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии и что это уже не первая его авария под воздействием алкоголя.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/1619366464911728/

Теги: Киев, ДТП, автомобили, полиция, авария, Hyundai, алкоголь, женщины, Mercedes, светофор, мужчины, травмы
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