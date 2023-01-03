В Киеве второй день фиксируют температурный рекорд и апрельскую погоду

В Киеве впервые за 143 года средняя температура воздуха в январе составила +9,4 °С Фото: depositphotos.com

По данным обсерватории, 2 января в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +9,4 °С, что на 3,9 °С выше рекордного значения температуры для этого дня 2007 года.

Климатическая норма превышена на 12,9 °С, что соответствует погоде середины апреля.

Максимальная температура в столице в этот день поднялась до +13,2 °С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 6,3 °С.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже +6,9 °С. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2007 году и равнялось +4,0 °С.