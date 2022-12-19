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19 декабря в Украине будет преимущественно минусовая температура, ее обеспечит антициклон Kaspar – синоптик

В ночь на 19 декабря синоптики ожидают мороз до минус 15 градусов
В ночь на 19 декабря синоптики ожидают мороз до минус 15 градусов
Фото: pixabay.com

19 декабря, в день святого Николая, погоду в Украине будет определять антициклон Kaspar, который обеспечит морозную температуру воздуха. Об этом 19 декабря сообщила в Fаcebook украинский синоптик Наталья Диденко.

"Днем на Николая температура воздуха будет минус 1-6 градусов, в южной части и на юго-востоке - от минус 2 градусов до плюс 3-х. Антициклон по имени Kaspar обусловит в понедельник везде в Украине сухую, даже с солнечными прояснениями, погоду", – написала она.

Синоптик отметила, что в ночь на 19 декабря самая низкая температура ожидается на северо-западе и севере Украины (до минус 10-15 градусов), "похолодает до морозов практически везде в Украине", ожидается в целом ночью минус 4-10 градусов.

"В восточных областях и на западе Украины порывы ветра могут достигать завтра штормовых значений, поэтому температурные ощущения могут быть на несколько градусов ниже в этих областях. На дорогах мороз укрепит гололедицу – осторожно", – подчеркнула Диденко.

По ее прогнозам, 20 декабря в Украине "еще удержится морозная погода, особенно ночью, однако уже со дня вторника [20 декабря] постепенно начнет теплеть до оттепели и небольших "плюсов".

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Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: погода, гололед, морозы, прогноз, оттепель, синоптики, День святого Николая, температура, Наталья Диденко
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