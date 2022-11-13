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В Украине 16–17 ноября ожидается снег – синоптик

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На следующей неделе в Украине ожидается похолодание
На следующей неделе в Украине ожидается похолодание
Фото: depositphotos.com

На следующей неделе в Украине возможен снег. Об этом в Facebook 13 ноября сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Уже в среду – четверг будет снег. Не повсюду, но во многих районах", – написала она.

Диденко сообщила, что с 14 ноября в Украину идет похолодание.

"Снижение температуры воздуха будет происходить с понедельника постепенно: в понедельник-вторник – до +3...+8 ºC, а с четверга – до -3...+4 ºC. 14 ноября в большинстве областей Украины предполагается в течение дня +3...+8 ºC, однако еще теплее воздух задержится в западных областях и в южной части – +8....+13 ºC. Антициклон – область высокого атмосферного давления – будет удерживать любые осадки от Украины, завтра будет сухая, даже часто с солнцем, погода", – написала синоптик.

По ее словам, в Киеве 14 ноября ожидается +6...+7 ºC, будет сухо и с солнечными прояснениями.

Во вторник в Украине будет погода понедельника. А вот в среду-четверг температура воздуха направится к сезонному дальнейшему снижению и во второй половине недели даже днем появятся "минуса" и выпадет мокрый снег. Еще есть время подготовиться более тщательно к похолоданию", – заявила Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0Ft2Vmmw2BBMXWYbLA9VAktwMqcF1YppUmDcgSK9XPXsoUkwD8VqZsYpq7TS1bmsql

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: погода, похолодание, снегопад, снег, синоптики, мокрый снег, Наталья Диденко
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