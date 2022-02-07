"Ставьте машину подальше от старых тополей". Синоптик пообещала украинцам мокрый снег, дождь и сильный ветер

"Завтра днем на востоке, на юге и, как я уже упомянула, на Полтавщине и в Днепре будет выпадать мокрый снег и дождь. Из-за противостояния фронтов, циклоничности с одной стороны и антициклона с другой в Украине завтра усилится северо-западный ветер, местами возможно до штормовых порывов. Поэтому ставьте машину подальше от старых тополей, которые могут швырнуть на нее ветку, проходите быстрее высокие дома, особенно в спальных районах, потому что может закрутить в неожиданную аэродинамическую трубу", – посоветовала специалист.

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться около 0 °С, в южных регионах ожидается +2...+7 °С.

В Киеве в ночь на вторник возможны осадки. Ветер в столице будет порывистым, местами до 15–18 м/с. Температура воздуха -1...+1 °С

"На текущей неделе в Украине погода предполагается сравнительно теплой, ветреной и влажной, однако без каких-либо серьезных осадков", – уточнила Диденко.