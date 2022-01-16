"Будет гудеть и гонять". Украинцев предупредили о порывах ветра до 28 м/с

"17 января ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 17–22 м/с (первый уровень опасности, "желтый"), во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем порывы 25–28 м/с (второй уровень опасности, "оранжевый")", – отметили в ГСЧС.

Синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook, что в Украине будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный.

"Вдруг кто загрустил по сильному ветру – 17–18 января снова будет гудеть, гонять, будет достигать штормовых порывов! В Карпатах, на высокогорье, гораздо сильнее! Ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом. В зоне фронта будет идти снег, мокрый снег, будут наблюдаться вьюги", – написала специалист.

В понедельник в Украине возможны осадки, сначала в западных областях, затем в остальных. По прогнозу Диденко, на юге страны "будет больше прояснений, чем осадков".

"Температура воздуха в течение дня понедельника будет колебаться около нуля, на юге предполагается +3...+7 °C.