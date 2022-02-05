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Без сильных морозов, но со снегом. Синоптики рассказали о погоде в Украине на выходные

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Синоптики предупредили о гололедице на дорогах
Синоптики предупредили о гололедице на дорогах
Фото: depositphotos.com

В Украине в выходные 5–6 февраля ожидается ветреная погода со снегом и дождем, оттепель и гололед. Об этом сообщили в Facebook Украинского гидрометцентра.

"В ближайшие выходные на погоду в Украине в очередной раз будут влиять атмосферные фронты северных циклонов. В общей сложности этой зимой мы наблюдаем преимущественно циклонический характер погоды в Украине, то есть облачная, влажная, часто ветреная погода, однако без слишком низких температур", – отметили в Укргидрометцентре. 

По прогнозу синоптиков, в субботу, 5 февраля, в западных, северных и большинстве центральных областей пройдет небольшой снег, днем – местами с дождем, на остальной территории страны – без существенных осадков.

На Правобережье потеплеет, но на востоке и северо-востоке еще задержатся морозы – в восточных и северо-восточных областях ночью будет -7...-12 °С, днем 0...-5 °С, на остальной территории ночью -4...-9 °С, в западных областях около нуля, днем от -2° до +5 °С.

В воскресенье, 6 февраля, в Украину придет оттепель, которая охватит всю территорию страны, но в восточных областях ночь еще будет морозной. Ночью в Украине от +1° до -5 °С, на востоке до -10 °С, днем 0...+6 °С.

Выпадет снег на Левобережье и на западе страны, днем возможен снег с дождем, на остальной территории – без осадков.

Синоптики предупредили, что на дорогах Украины, кроме юга, сохранится гололедица, ветер будет в основном юго-западный, 5–10 м/с, в западных областях ожидаются порывы до 15–20 м/с.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/306638524829320

Синоптик Наталья Птуха в комментарии "Радио НВ" отметила, что мокрый снег и дождь в большинство областей на эти выходные принесет фронт с северо-запада.

Ранней весны синоптик не прогнозирует, скорее всего, погода в феврале будет непостоянной.

"Ближайшие перспективы у нас такие, что все-таки погода будет сохранять изменчивый характер. Снова могут быть кое-где небольшие морозы, но и плюсы в определенные дни не исключены. То есть определенные колебания температуры, но пока без каких-либо резких таких амплитуд. То есть небольшой плюс, небольшой минус. Вот такое пока у нас начало февраля и вот такая его первая декада планируется", – рассказала она.

Теги: погода, непогода, Гидрометцентр, дождь, циклон, Укргидрометцентр, гололед, осадки, оттепель, синоптики, прогноз погоды, температура, мокрый снег
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