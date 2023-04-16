В Киеве задержали мужчину, который из ревности бросил гранату в знакомую и ее товарища – полиция

"Поступила информация, что на улице Милославской был слышен взрыв и в дальнейшем обнаружены женщина и мужчина с телесными повреждениями. Предварительно правоохранители выяснили, что взорвалась граната, в результате чего мужчина и его знакомая получили телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что пострадавших госпитализировали.

16 апреля в полиции объявили о задержании вероятного злоумышленника.

"Киевлянин из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища. Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства", – сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что задержанный – ранее не судимый 34-летний житель Киева.

"Мы провели первоочередные следственные действия и установили, что нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужчиной и из-за ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпаса", – рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Николай Мазуров.

Правоохранители подчеркивают, что задержанному грозит пожизненное заключение.