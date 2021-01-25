В Киеве зафиксировали температурный рекорд

Столбик термометра в Киеве 24 января поднимался до +4,4 °C. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1899 году.

В Киеве 24 января впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составляла +4,4 °C, что на 0,6 °C выше рекордного показателя температуры для этого дня 1971 года. Об этом 25 января сообщила пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, климатическая норма (1991–2020 годов) превышена на 9,1 °С, что соответствует погоде начала ноября.

Максимальная температура в столице поднялась до +8,6 °С, превысив таким образом предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 0,2 °С.