В киевском гипермаркете оборвался лифт, погиб грузчик

Кабина лифта, в которой находился 52-летний мужчина, пролетела шесть метров. Шансов выжить при таком падении у мужчины было мало, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

Кабина лифта рухнула в одном из гипермаркетов в Святошинском районе Фото: depositphotos.com

В гипермаркете в Святошинском районе Киева рухнул лифт, 52-летний грузчик погиб, сказано в отчете Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook, который опубликовали 23 ноября.

Кабина лифта, в которой находился мужчина, пролетела шесть метров и упала на скорости в шахту.

"Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало", – рассказали в центре.

Уточняется, что грузчик умер до приезда скорой помощи.

Всего за 22 ноября специалисты центра зарегистрировали в Киеве 86 травматических случаев, 16 из которых произошли с детьми. Бригады помощи 16 раз выезжали на пожары, в которых пострадал один человек. В результате дорожных аварий были госпитализированы пять взрослых и один ребенок, сказано в отчете.