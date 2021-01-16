В Киевской области упал вертолет – СМИ

В Киевской области в районе Борисполя 16 января потерпел крушение вертолет с регистрационным номером UR-ASD. Об этом сообщила "Думская".
По информации издания, происшествие произошло около 15.00, когда пилот вертолета Robinson 44 совершал посадку.
Обошлось без жертв, говорится в сообщении.
Согласно информации из госреестра гражданских воздушных судов собственником вертолета является Халимбеков В.Ш. Он получил регистрационное удостоверение воздушного судна в августе 2019 года.
Вертолет был изготовлен в 2007 году.
В 2017 году на странице MilitaryAviation.in.UA в Facebook сообщали, что вертолет с регистрационным номером UR-ASD находился в пользовании Нацполиции Украины. По их данным, тогда собственником был Шварц Д.Ю. из Ужгорода Закарпатской области.