В Канаде разбился вертолет, среди погибших есть дети

По данным Канадской королевской конной полиции, в результате крушения вертолета на севере провинции Альберта погибла семья из двух взрослых и двух детей.

Вечером 1 января на севере канадской провинции Альберта разбился вертолет Robinson R44, все находившиеся в нем люди погибли. Об этом со ссылкой на Канадскую королевскую конную полицию (RCMP) сообщило агентство The Canadian Press.

В ведомстве отметили, что жертвами авиакатастрофы стала семья из четырех человек – двоих взрослых и двоих детей в возрасте до 18 лет.

Вертолет упал на поле, принадлежащее фермеру.

Сам летательный аппарат является частной собственностью.

Представители службы, отвечающей за безопасность полетов, рассказали, что пока неизвестно, откуда и куда летел вертолет.

Robinson R44 – легкий многоцелевой четырехместный вертолет американской компании Robinson Helicopter. Разработан в 1980-е годы.