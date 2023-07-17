ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Минвосстановления заявили о существенных повреждениях мостов Патона и Метро в Киеве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комиссия обнаружила сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов
Комиссия обнаружила сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов
Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook

Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений, которая начала проверку столичных мостов Патона и Метро, обнаружила сплошную коррозию главных элементов, трещины опор и разрушение бетона. Об этом 17 июля сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Комиссия, которая начала работу на днях, сначала визуально осмотрела мост имени Евгения Патона и мост Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов.

В частности, обнаружили сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор, разрушение бетона, сквозную коррозию балок в местах соединения с поперечными узлами. Все эти повреждения внесут в акт осмотра по результатам проверки.

Мост Патона и мост Метро с пропускной способностью 150 тыс. транспортных средств в сутки и высокой интенсивностью движения оказывают существенное влияние на экономику столицы. Поэтому важно выяснить реальное техническое состояние этих объектов и разработать пошаговый план по ремонту и содержанию мостов, отметили в Минвосстановления.

В конце августа служба восстановления в Киевской области должна объявить тендер на проектирование реставрационных работ моста Патона. Его признали непригодным еще во время обследования в 2018 году.

https://www.facebook.com/Ministry.for.restoration/posts/pfbid03pg3tCxvC512yXrXyYkMWXyZ7B9NmDeSNPUoiXTYbSETnhFwL6fB4zNvpJEjpudvl

14 июля мэр Киева Виталий Кличко обвинял центральную власть в манипуляции на теме мостов в столице. Он заявил, что комиссия решила собрать данные о состоянии 28 тыс. мостов по всей Украине, но публично претензии звучат только к Киеву.

Кличко отметил, что мост Патона находится в аварийном состоянии и его еще два года назад передали для ремонта в проект "Большое строительство". А ремонт моста Метро, который тоже в аварийном состоянии, обойдется в €500 млн, добавил мэр.

Контекст:

Всего через реку Днепр в Киеве восемь мостов, вместе с пешеходным на Труханов остров. Мост Патона открыли в 1953 году, мост Метро – в 1965-м.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, транспорт, мост, разрушения, проверки, мост Метро
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Галина ГРИШИНА
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
"Гусеницы вгрызаются в мякоть, делают ходы, заполняя их экскрементами. Плоды осыпаются". Эксперты рассказали, как защитить будущий урожай
"Гусеницы вгрызаются в мякоть, делают ходы, заполняя их экскрементами. Плоды осыпаются". Эксперты рассказали, как защитить будущий урожай
Галина ГРИШИНА
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Дедушка уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
"Дедушка – уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
Галина ГРИШИНА
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте
"Это уже не тот Зеленский, который был в начале своей президентской каденции". Бурмака высказалась об украинском президенте
Галина ГРИШИНА
36-летняя Сопонару показала свежее фото с женихом
36-летняя Сопонару показала свежее фото с женихом
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
  Смородиновое варенье с добавлением ароматных трав. Эксперт поделилась проверенным рецептом
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (414766)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (195539)
3
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (148454)
4
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (97705)
5
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (66555)
6
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (48296)
7
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (41698)
8
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео (29728)
 
 
 
 