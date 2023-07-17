В Минвосстановления заявили о существенных повреждениях мостов Патона и Метро в Киеве

Комиссия, которая начала работу на днях, сначала визуально осмотрела мост имени Евгения Патона и мост Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали на видео и фото наиболее критические повреждения мостов.

В частности, обнаружили сплошную коррозию балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор, разрушение бетона, сквозную коррозию балок в местах соединения с поперечными узлами. Все эти повреждения внесут в акт осмотра по результатам проверки.

Мост Патона и мост Метро с пропускной способностью 150 тыс. транспортных средств в сутки и высокой интенсивностью движения оказывают существенное влияние на экономику столицы. Поэтому важно выяснить реальное техническое состояние этих объектов и разработать пошаговый план по ремонту и содержанию мостов, отметили в Минвосстановления.

В конце августа служба восстановления в Киевской области должна объявить тендер на проектирование реставрационных работ моста Патона. Его признали непригодным еще во время обследования в 2018 году.

14 июля мэр Киева Виталий Кличко обвинял центральную власть в манипуляции на теме мостов в столице. Он заявил, что комиссия решила собрать данные о состоянии 28 тыс. мостов по всей Украине, но публично претензии звучат только к Киеву.

Кличко отметил, что мост Патона находится в аварийном состоянии и его еще два года назад передали для ремонта в проект "Большое строительство". А ремонт моста Метро, который тоже в аварийном состоянии, обойдется в €500 млн, добавил мэр.