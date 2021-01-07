ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Жизни трехлетнего ребенка, которого в Киеве из окна восьмого этажа выкинула мать, ничто не угрожает

38-летней женщине, которая 6 января в Киеве выкинула из окна восьмого этажа собственного сына, сообщили о подозрении в покушении на убийство. Об этом сообщила прокуратура Киева.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мальчик находится в реанимации, его опекают бабушка и тетя
Мальчик находится в реанимации, его опекают бабушка и тетя
Фото: depositphotos.com

Трехлетний мальчик, которого 6 января из окна многоэтажки на проспекте Романа Шухевича в Киеве выкинула мать, находится в реанимации больницы "Охматдет". Об этом 7 января в Facebook сообщила общественная организация "Автопатруль Майдан".

По ее информации, операция ребенку не понадобилась, его жизни ничто не угрожает. Мальчика опекают тетя и бабушка.

"Клинике дополнительная помощь на лечение ребенка пока не нужна", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/autopatrolmaidan/posts/814240265791712

38-летней матери ребенка сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка ( ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Об этом 7 января сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"6 января в 14.29 в дежурную часть Днепровского управления полиции ГУ Нацполиции поступило сообщение о том, что с восьмого этажа дома выпал ребенок. Травмированного трехлетнего мальчика госпитализировали в больницу "Охматдет" в тяжелом состоянии. В ходе проведения следственных действий установлено, что к падению мальчика причастна его мать. Во время задержания она сообщила, что выбросила из окна сына и не хочет жить", – сказано в сообщении.

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4114267785251219

Теги: Киев, Украина, прокуратура, покушение, Охматдет, лечение, Нацполиция, мальчик, мать
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
"Тетя Алла плохого не посоветует". Пугачева дала дочери Успенской неожиданный совет
Младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сломала шею
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
"Михаил, шнурки-то где?" Подписчики Орбакайте обсуждают обувь ее мужа
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
  Дикусар: Иногда мне хочется и омлет съесть, и быть отп...зженным
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
Булитко из "Дизель Шоу" показала себя в детстве, а маму – в молодости
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
  "Джунгин, прости". Участник южнокорейской группы BTS всколыхнул Twitter, предав огласке смерть приемного ребенка в Южной Корее
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
"Сбылась еще одна мечта". Grosu с Полянским похвастались самодельными кольцами
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
Саша Барон Коэн заявил, что после премьеры второй части фильма о Борате "запер своего персонажа в шкафу"
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
alyona alyona показала семейное застолье на Рождество
  "Видите, как это ужасно?" 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео
  "Видите, как это ужасно?" 64-летний Том Хэнкс побрился налысо ради роли в кино. Видео
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Жена Остапчука рассекретила свой возраст и рассказала, на каком языке разговаривает с мужем
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
Он ей – пять машин, она ему – картины. Кардашян и Уэст накануне решения о разводе обменялись дорогими подарками – СМИ
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
В дом Деппа в Лос-Анджелесе проникла грабительница – СМИ
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Боже, какая пошлость", "Порнуха", "Порнодива". Maruv шокировала откровенным поведением на сцене
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Он вернулся в больницу". Сын Чапкиса попросил молиться за его отца
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Все будет". Экс-супруг Ани Лорак на Рождество навестил дочь и обнародовал фото совместного досуга
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS