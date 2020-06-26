Американские истребители перехватили российские Ил-38 возле Аляски. Это девятый подобный инцидент с начала года

24 июня американские истребители F-22 перехватили два российских патрульных самолета Ил-38 в районе Аляски, сообщило в Twitter командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
В NORAD уточнили, что российские самолеты находились в радиусе 50 миль (около 80 км) от острова Унимак.
"Ил-38 находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады", – сказано в сообщении.
The Russian aircraft came within 50 miles of Unimak Island along the Aleutian island chain, spending approx. four hours in the ADIZ before exiting. The IL-38s remained in international airspace and at no time did the aircraft enter United States or Canadian sovereign airspace.— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 25, 2020
Командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси уточнил, что в июне уже это пятый подобный инцидент в этом районе.
“For the fifth time this month, NORAD has demonstrated our readiness and ability to defend the homeland by intercepting Russian military aircraft entering our ADIZ...— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 25, 2020
В комментарии Associated Press спикер NORAD Камерон Хиллиер сообщил, что с начала 2020 года российские самолеты перехватывали у побережья США или Канады девять раз. Например, один из случаев был зафиксирован в апреле.
Ил-38 – разведывательный самолет, который, по мнению американской стороны, РФ использует для выслеживания американских подводных лодок.
В NORAD сообщали, что с 2007 года, когда Россия возобновила патрулирование границ самолетами дальней авиации, шесть – семь раз в год американские истребители вылетают для перехвата российских самолетов.