Американские истребители перехватили российские Ил-38 возле Аляски. Это девятый подобный инцидент с начала года

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что российские Ил-38 не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

24 июня американские истребители F-22 перехватили два российских патрульных самолета Ил-38 в районе Аляски, сообщило в Twitter командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В NORAD уточнили, что российские самолеты находились в радиусе 50 миль (около 80 км) от острова Унимак.

"Ил-38 находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады", – сказано в сообщении.

The Russian aircraft came within 50 miles of Unimak Island along the Aleutian island chain, spending approx. four hours in the ADIZ before exiting. The IL-38s remained in international airspace and at no time did the aircraft enter United States or Canadian sovereign airspace. — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 25, 2020

Командующий NORAD генерал Терренс О'Шонесси уточнил, что в июне уже это пятый подобный инцидент в этом районе.

“For the fifth time this month, NORAD has demonstrated our readiness and ability to defend the homeland by intercepting Russian military aircraft entering our ADIZ... — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 25, 2020

В комментарии Associated Press спикер NORAD Камерон Хиллиер сообщил, что с начала 2020 года российские самолеты перехватывали у побережья США или Канады девять раз. Например, один из случаев был зафиксирован в апреле.

Ил-38 – разведывательный самолет, который, по мнению американской стороны, РФ использует для выслеживания американских подводных лодок.

В NORAD сообщали, что с 2007 года, когда Россия возобновила патрулирование границ самолетами дальней авиации, шесть – семь раз в год американские истребители вылетают для перехвата российских самолетов.