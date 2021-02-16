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ПРОИСШЕСТВИЯ

Чтобы похитить экс-командующего Силами спецопераций, агент ФСБ вербовал одного из лучших украинских спецназовцев – журналист

5 февраля СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети ФСБ, одной из целей которой было похищение экс-командующего Силами специальных операций Игоря Лунева. По данным журналиста ТСН Андрея Цаплиенко, один из агентов – экс-спецназовец Игорь Малога с позывным Лидер – вербовал капитана I-го ранга Эдуарда Шевченко и предлагал ему $100 тыс. за похищение Лунева.

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Малога в начале войны на Донбассе "блистал в роли волонтера" и выведывал военные тайны, говорит Цаплиенко
Малога в начале войны на Донбассе "блистал в роли волонтера" и выведывал военные тайны, говорит Цаплиенко
Скриншот: ТСН / YouTube

Одним из спецагентов российской ФСБ, которых разоблачила Служба безопасности Украины в вербовке, диверсиях и планировании похищения экс-командующего Силами специальных операций Игоря Лунева, является экс-спецназовец Игорь Малога с позывным Лидер. Об этом говорится в сюжете ТСН, вышедшем 14 февраля. 

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что Малога в начале войны на Донбассе "блистал в роли волонтера" и выведывал военные тайны. 

По его данным, Малога с целью похитить Лунева вербовал капитана I-го ранга Эдуарда Шевченко. Шевченко – герой войны, кавалер пяти орденов и один из лучших украинских спецназовцев, который считает себя незаконно уволенным из ССО, отметил Цаплиенко.

Экс-спецназовец рассказал журналисту, что агент ФСБ хотел сыграть на его злости и обиде и попытался убедить отомстить Луневу. Малога в качестве вознаграждения предлагал $100 тыс., сообщил Шевченко. 

"Все было очень просто: я его забираю, вывожу в Черниговскую область и передаю в багажнике ему. Что он дальше будет делать? Он что-то пытался намекать, что "мы его переправим через границу". Пытался мне предложить по окончанию работы $100 тыс. Пытался постоянно меня убедить, что это надо, что я смогу отомстить ему, поправить финансовое положение, оказать помощь своему больному ребенку", – рассказал Шевченко. 

Малога, по данным Цаплиенко, отчитывался о проделанной работе Вадиму Даутову, который фигурирует в материалах СБУ как один из кадровых сотрудников ФСБ, который давал задания агентам в Украине. 

"Личность потенциального похитителя тщательно изучали московские кураторы, и очевидно, пришли к выводу, что даже жажда мести, помноженная на гонорар в $100 тыс., не сделает из героя войны предателя. Лидер получил команду прекратить вербовать Шевченко", – отметил Цаплиенко. Операция по похищению Лунева не удалась. 

Однако, по данным журналиста, агенты ФСБ также получили задание проникнуть на авиазавод и аэродром в Николаеве с переносными ракетами. 

"Визит российских диверсантов планировался со стороны Крыма. На территории Украины их уже должны были ждать тайники с переносными зенитными комплексами. А главное – ждать должен был местный проводник", – отметил Цаплиенко. 

Эту операцию диверсантам тоже не удалось осуществить. 

Угроза для пилотов не исчезла, схроны с ракетами до сих пор ищут, говорит журналист. По его данным, военная разведка предупредила нового командующего Силами специальных операций Григория Галагана о риске быть похищенным. 

СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети ФСБ, одной из целей которой было похищение Лунева, 5 февраля. По данным украинской спецслужбы, в ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки. Сеть действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, военные, ФСБ, диверсанты, Андрей Цаплиенко, Игорь Лунев, ССО, Служба безопасности Украины, Григорий Галаган
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