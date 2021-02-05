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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Похищение экс-командующего, вербовка военных и диверсии. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики

Разоблаченная агентурная сеть российских спецслужб действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу среди чиновников ВСУ
По данным СБУ, для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу среди чиновников ВСУ
Фото: depositphotos.com

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, в состав которой входили бывшие спецназовцы военной разведки. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба СБУ.

Сеть российских спецслужб действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.

СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области – способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов, которые интересовали российскую сторону, были боевые самолеты Вооруженных сил на аэродроме Кульбакино.

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении ВСУ, кадровом составе и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ, их международном взаимодействии с иностранными партнерами и тому подобное.

По данным СБУ, для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ.

"Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в $100 тыс.", – говорится в сообщении.

В ходе обысков у фигурантов был изъят арсенал оружия и боеприпасов: четыре автомата АК-74, два пистолета, две РПГ, 44 гранаты, более 4 тыс. патронов разного калибра, около 3 кг тротила и электродетонаторы.

В отношении разоблаченных агентов проводятся процессуальные меры по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Шпионская деятельность кадровых сотрудников ФСБ РФ, которые руководили агентурной сетью, расследуется в уголовном производстве по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTUbe
Теги: Россия, Киев, СБУ, Украина, Одесса, Чернигов, Николаев, Житомир, военные, ФСБ, обыск, разведка, террористы, диверсия, спецслужбы, Служба безопасности Украины, измена
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