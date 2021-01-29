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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ущерб почти на 258 млн грн. СБУ разоблачила схему незаконного экспорта орехов

Чиновники Государственной фискальной службы Украины помогали предпринимателям вывозить через фиктивные фирмы крупные партии грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным документам. Об эом сообщили в СБУ.

11 фигурантам дела сообщили о подозрении
11 фигурантам дела сообщили о подозрении
Фото: ssu.gov.uа

В Черновицкой области СБУ разоблачила чиновников Государственной фискальной службы, которые, по предварительным оценкам, нанесли ущерб госбюджету Украины на почти на 258 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что руководители подразделений ГФС в Черновицкой области действовали по сговору с представителями коммерческих структур.

"Чиновники способствовали коммерсантам в вывозе через подконтрольные фиктивные фирмы крупных партий грецких орехов. Продукцию поставляли в страны ЕС и Ближнего Востока по сфальсифицированным товаросопроводительным документам", – отметили в сообщении.

По результатам обысков на таможенных постах, органах государственной фискальной службы, местах жительства фигурантов правоохранители изъяли документацию, черновые записи, печати и штампы, свидетельствующие о ведении незаконной деятельности.

11 лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27  (соучастие в преступлении), ч.3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 2 ст. 205-1 (фиктивное предпринимательство) , ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 205-1 (Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, Украина, налоги, госбюджет, обыск, экспорт, Черновицкая область, правоохранители, чиновники, предприниматели, ущерб, документы, записи
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