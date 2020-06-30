Депутат Криворожского горсовета умер во время заседания

Умер 64-летний глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета Александр Бризецкий.

В Кривом Роге умер глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета Александр Бризецкий. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета на странице в Facebook.

Во время пленарного заседания у депутата остановилось сердце, говорится в сообщении.

"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Бризецкий", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что депутату было 64 года, половину из них он работал в органах местного самоуправления.