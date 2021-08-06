Двух украинцев подозревают в организации схемы по оздоровлению боевиков в оккупированном Крыму – МВД

Полиция Киева и СБУ разоблачили схему оздоровления боевиков и военных РФ в аннексированном Крыму Фото: mvs.gov.ua

Вблизи моря боевики отдыхали в санаториях, а затем злоумышленники наладили механизм легализации средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности в Крыму.

"Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Во время обысков полиция и СБУ нашли документацию, печати, штампы и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

Организатору и его сообщнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 УК Украины (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения).