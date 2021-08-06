Двух украинцев подозревают в организации схемы по оздоровлению боевиков в оккупированном Крыму – МВД

Вблизи моря боевики отдыхали в санаториях, а затем злоумышленники наладили механизм легализации средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности в Крыму.
"Деньги сообщники переправляли на территорию Украины, а затем с помощью конвертационных центров снимали наличные и легализовали путем проведения финансовых операций по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа с использованием финансовых и страховых компаний", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Во время обысков полиция и СБУ нашли документацию, печати, штампы и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.
Организатору и его сообщнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 УК Украины (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения).
Россия аннексировала Крым в 2014 году, после чего начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.