Ели вяленую рыбу с рынка. В Бердянске мужчина умер от ботулизма, его жена находится в больнице

Жена умершего находится на лечении в местной больнице.

"Накануне потерпевшие употребляли вяленую рыбу (плотва, лещ) собственного домашнего приготовления, приобретенную в сыром виде у частных лиц на центральном рынке города Бердянск", – говорится в сообщении.

В крови потерпевших и в образцах пищевых продуктов выявили ботулотоксин.

Госпродпотребслужба проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие на рынке "Центральный" в Бердянске. У предпринимателей проверяют документы безопасности рыбной продукции и условий ее реализации.