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Ели вяленую рыбу с рынка. В Бердянске мужчина умер от ботулизма, его жена находится в больнице

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Супруги купили вяленую рыбу на рынке
Супруги купили вяленую рыбу на рынке
Фото: depositphotos.com

В Бердянске Запорожской области на прошлой недели мужчина умер от ботулизма. Об этом сообщил пресс-центр областного управления Госпродпотребслужбы 22 ноября.

Жена умершего находится на лечении в местной больнице.

"Накануне потерпевшие употребляли вяленую рыбу (плотва, лещ) собственного домашнего приготовления, приобретенную в сыром виде у частных лиц на центральном рынке города Бердянск", – говорится в сообщении.

В крови потерпевших и в образцах пищевых продуктов выявили ботулотоксин.

Госпродпотребслужба проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие на рынке "Центральный" в Бердянске. У предпринимателей проверяют документы безопасности рыбной продукции и условий ее реализации.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская область, Бердянск, ботулизм, Госпродпотребслужба
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