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В Запорожье умерла женщина, которая в июне заболела ботулизмом. Они с мужем отравились вяленой рыбой из супермаркета

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Семейная пара отравилась вяленой рыбой
Семейная пара отравилась вяленой рыбой
Фото: depositphotos.com

В Запорожье умерла женщина, которая в июне заболела ботулизмом. Об этом сообщил местный канал Alex.ua 23 июля.

Женщина и ее муж отравились рыбой, которую купили в супермаркете города. Они провели в больнице больше месяца. 

Канал отметил, что областное управление Госпродпотребслужбы нашло производителя рыбы, продолжается расследование.

"24 канал" отметил, что пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней, семейную пару с ботулизмом тяжкой степени госпитализировали 15 июня.

"Установлено, что пострадавшие 14 июня года употребляли вяленого леща, приобретенного в торговой сети города", – говорится в сообщении.

Контекст:

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Теги: Запорожская область, рыба, ботулизм
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