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В Украине мужчина умер от ботулизма после употребления консервы из свинины

59-летний мужчина заболел ботулизмом после употребления консервы домашнего приготовления, рассказали в пресс-службе Центра общественного здоровья при Минздраве Украины.

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Фото: pixabay.com

В Украине умер мужчина от ботулизма после употребления консервы из свинины. Об этом 3 января проинформировал Центр общественного здоровья при Минздраве в Facebook.

"От ботулизма умер 59-летний мужчина. Накануне мужчина употреблял консервы из свинины домашнего приготовления. Больной имел тяжелое течение заболевания и даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента все ухудшалось. Мужчина умер 30 декабря 2019 года", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы уберечься от ботулизма, нужно избегать потребления: вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мясных и грибных консервов, а также консервов домашнего производства и тому подобное.

"Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения – двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса", – добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1663474520443936

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Теги: Украина, продукты, консервы, Минздрав, ботулизм
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