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В Чернигове трое людей попали в реанимацию с ботулизмом

Состояние людей, которых в Чернигове госпитализировали с диагнозом "ботулизм", оценивается как средней тяжести.

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Для подтверждения клинического диагноза необходимо провести исследования
Для подтверждения клинического диагноза необходимо провести исследования
Фото:pixabay.com

В Чернигове медики зафиксировали три случая заболевания ботулизмом. Об этом 1 января проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

Люди попали в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 31 декабря.

УНИАН пишет, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести. 

Диагноз "ботулизм" поставили клинически, чтобы его подтвердить, Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины должен провести необходимые исследования.

В 2019 году в Черниговской области зафиксировали около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю точно не известно. К факторам риска относится употребление термически не обработанных вяленой, соленой и консервированной рыбы, изделий из мяса.

Теги: Украина, Чернигов, здоровье, больница, медики, болезнь, ботулизм
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