Гибель туристки на Говерле. В полиции рассказали, как это произошло

Двух пострадавших при падении спасатели доставили на базу Фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook

О том, что при восхождении на Говерлу в субботу погиб человек, еще двое пострадали, сообщали спасатели.

По информации полиции, трое туристов упали с обрыва. Это произошло на "синем" туристическом маршруте – из нескольких размеченных туристических маршрутов на вершину он считается самым коротким (3,7 км), но самым сложным.

"Установлено, что в результате падения 57-летняя женщина погибла, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина травмировались. Все они – жители Одесской области. После падения 32-летняя женщина смогла позвонить по телефону спасателям и сообщить о случившемся", – рассказали в полиции.

Отмечается, что поисково-спасательные работы были затруднены сложными погодными условиями и сильным порывистым ветром. Спасатели спустили с гор и передали медикам двух пострадавших.

Тело погибшей осмотрели сотрудники полиции и следов насильственной смерти не нашли.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай", досудебное расследование продолжается.

О трагедии пишет также ТСН. По информации журналистов, туристы – 34-летняя девушка, ее 36-летний жених и его 57-летняя мать – не дошли до вершины из-за льда и ветра и начали спускаться назад. Но поскользнулись и их понесло с горы.

"Подниматься легко, а спускаться уже по льду. Я поскользнулась. Метров 200 летела. Головой билась все время. Были елки. Я смогла ноги выставить вперед. Если бы не эти елки – там очень высокий обрыв, я бы спину точно сломала", – рассказала потерпевшая туристка Виктория. У нее травмирована ключица, у ее жениха – бедро.

В то же время спасатели и полиция предварительно считают, что 57-летняя женщина погибла из-за того, что ударилась головой о дерево. Она умерла на месте, еще до того, как прибыла помощь.

Спасатели рассказали, что в результате падения туристы оказались разбросаны по склону. Вытащить пострадавших из тех мест, куда они упали, было непросто – работали одновременно три десятка специалистов из разных спасательных отделений, им пришлось использовать альпинистское снаряжение, рассказала руководительница пресс-центра управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

В ГСЧС призвали не ходить в горы зимой, когда есть высокая лавинная опасность и плохие погодные условия.

"Надо заранее к этому готовиться, иметь хорошую экипировку, физическую подготовку, иметь с собой GPS, топографические карты, а также иметь навыки и опыт пребывания в горах. Необходимо зарегистрироваться у спасателей, оставить свои контакты и маршрут, чтобы специалисты знали, где вас искать", – подчеркнули спасатели.