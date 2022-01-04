В Карпатах травмировались два лыжника, с горы их спускали спасатели

"3 января спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжных трассах горы Высокий Верх оказали помощь двум травмированным туристам-лыжникам: мужчине 1974 года рождения из Одессы, который получил травму левой ноги, и молодому человеку 2004 года рождения из Харькова, который травмировал голову", – говорится в сообщении.

Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали их медикам.