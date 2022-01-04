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В Карпатах травмировались два лыжника, с горы их спускали спасатели

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Пострадавших лыжников передали медикам
Пострадавших лыжников передали медикам
Фото: depositphotos.com

В Карпатах травмировались два лыжника. Об этом 4 января в Telegram сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"3 января спасатели Славской поисково-спасательной группы на лыжных трассах горы Высокий Верх оказали помощь двум травмированным туристам-лыжникам: мужчине 1974 года рождения из Одессы, который получил травму левой ноги, и молодому человеку 2004 года рождения из Харькова, который травмировал голову", – говорится в сообщении.

Спасатели оказали пострадавшим домедицинскую помощь и спустили к подножию горы, где передали их медикам.

Контекст:

1 января ГСЧС Украины предупреждала о возможности схода лавин в Карпатах, был объявлен третий уровень опасности.

Теги: ГСЧС, туристы, Львовская область, спасатели, пострадавшие, горы, травмы
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