В Ивано-Франковской области ищут 12-летнего мальчика, который заблудился в горах – ГСЧС

Спасатели получили сообщение о пропаже ребенка в 15.30.

"Поступило сообщение, что во время схождения с горы Хомяк вблизи села Татаров Ворохтянской территориальной общины отстал от родителей 12-летний мальчик, который с семьей приехал на отдых в село Микуличин из Мариуполя. Около 14.00 мальчик побежал вперед и отбился от своих родителей", – говорится в сообщении.

Около 16.55 ребенок дозвонился спасателям, набрав номер экстренного вызова.

"Он сообщил, что слева от него протекает поток, а также сбросил координаты. В этом направлении уже двигается поисково-спасательная группа", – проинформировали в ГСЧС.