В Хмельницкой области в лесу потерялся ребенок, его искали 700 человек

Информация о происшествии поступила в полицию около 18.00.

"О его исчезновении сообщили родители, жители села Михайлючка Шепетовского района, которые сначала пытались самостоятельно разыскать сына, однако поиски были напрасными. Тогда они обратились за помощью в полицию", – уточнили в релизе.

К поискам привлекли кинологов, спасателей и военнослужащих Национальной гвардии.

"Около 700 человек обследовали лесные чащи, тропы и прилегающую к лесу территорию. Поиски продолжались всю ночь, однако работы осложнял дождь и темное время суток. На следующий день утром на пропавшего ребенка наткнулась жительница села Малеванка", – рассказали правоохранители.

Примерно в 7.00 24 октября женщина заметила у своего дома незнакомого мальчика. Она позвала уставшего ребенка к себе домой, накормила, обогрела и вызвала полицию.

"Как выяснилось, мальчик заблудился в лесу во время сбора ягод. Он растерялся, потому что не смог разыскать родителей. Выбрал тропу в лесу и следовал по ней несколько часов, пока не наткнулся на деревню. Николай добрался до ближайшей дома, но он оказался пустым, поэтому лег в мерзлой траве и заснул. Утром двинулся дальше на поиск помощи", – уточнили в полиции.

Полицейские после осмотра медиков вернули ребенка родителям.