В Винницкой области пропавшую три дня назад девушку нашли в лисьей норе

17 июля несовершеннолетняя Наталья Кателян пасла скот на окраине села Александровка в Винницкой области вместе с мамой. Девушка отошла за водой и исчезла – ее нашли только через три дня.

В Винницкой области трое суток искали пропавшую 16-летнюю Наталью Кателян. 20 июля ее нашли в лисьей норе, откуда она не могла выбраться, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Она пропала 17 июля в селе Александровка, отметили правоохранители. Несовершеннолетняя пасла скот на окраине села вместе с мамой и около 16.00 пошла за водой и исчезла. В полицию ее мама обратилась около 2.00, к тому времени ее искали родные с помощью местных жителей.

Почти трое суток подряд полицейские совместно с бойцами Национальной гвардии, местной общиной, спасателями прочесывали территорию села и прилегающие населенные пункты, проверяли водоемы, колодцы, заброшенные строения. Участковые офицеры полиции провели подворный обход села и опросили жителей окрестных сел. К поискам привлекли кинолога со служебной собакой.

В результате несовершеннолетнюю увидел местный житель на поле – Кателян застряла в лисьей норе. Она не могла подать голос и самостоятельно выбраться. Полицейские освободили ее и вызвали скорую помощь.