В Азовском море пропал баркас с тремя украинскими рыбаками

Более суток нет сведений о судьбе трех рыбаков, спасатели ведут поиски с помощью вертолета.

14 марта около 6.00 трое рыбаков на деревянной лодке вышли в Азовское море вблизи санатория "Бердянск" в Запорожской области, но в установленное время не вернулись на берег. Об этом сообщил пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На месте предполагаемого исчезновения рыбаков в акватории Азовского моря поиски вели пограничники, сотрудники Морского спасательного координационного центра и спасательно-водолазная служба.

14 марта с наступлением темноты спасательную операцию временно прекратили.

15 марта руководство ГСЧС Украины перебросило на место поисково-спасательных работ вертолет из Харькова.

Информации о местонахождении лодки к 9.30 15 марта не поступило.