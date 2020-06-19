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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Польше пропал 23-летний украинец, полиция ищет его почти неделю

23-летний украинский программист Владислав Щур исчез 13 июня после посещения одного из баров Вроцлава в Польше.

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23-летний мужчина работает в одной из местных IT-компаний во Вроцлаве
23-летний мужчина работает в одной из местных IT-компаний во Вроцлаве
Фото: Luda Drozd / Facebook

Полиция города Вроцлав почти неделю разыскивает пропавшего 23-летнего украинца Владислава Щура. В последний раз его видели 13 июня в центральной части города. Об этом "Укринформу" сообщил представитель пресс-службы полиции Вроцлава Кшиштоф Марциян.

Он отметил, что в поисках украинского программиста кроме полицейских задействовали также и спасателей.

"После получения информации об исчезновении мужчины полиция сразу начала поиски. В частности, анализируются данные видеомониторинга, где он мог находиться, изучается информация, полученная от знакомых мужчины. Полиция со спасателями несколько дней ведет поиски в районе острова Тамка, поскольку там его видели в последний раз", – рассказал правоохранитель.

Он также сообщил, что в деле задействованы полицейские из отдела поиска на водоемах, а также спасатели-водолазы из пожарной службы.

В Генконсульстве Украины в Кракове сообщили журналистам, что держат дело поисков пропавшего украинца под контролем. При содействии Генконсульства родители украинца, несмотря на ограничительные меры по въезду в Польшу в связи с пандемией COVID-19, смогли пересечь границу и сейчас находятся во Вроцлаве. Их также освободили от обязанности прохождения обязательной 14-дневной обсервации после пересечения границы.

По информации родителей, 23-летний мужчина работает в одной из местных IT-компаний. В прошлую пятницу он вместе с друзьями отдыхал в одном из баров в центре Вроцлава, после чего исчез. Друзья, с которыми он находился, ничего не знают о его дальнейшей судьбе. На месте, в баре, остались личные вещи – документы, телефон, деньги.

Теги: Польша, полиция, украинец, Вроцлав, исчезновение
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