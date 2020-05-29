В Польше задержали 33 украинца за попытку нелегально попасть в Чехию

Сотрудники пограничного поста в Згожелеце во время патрулирования на границе остановили четыре автобуса с чешскими и польскими регистрационными номерами, сообщили в пограничной службе Польши.

Задержанным украинцам временно запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны Фото: EPA

В Польше при попытке пересечь границу с Чехией были задержаны 33 украинца и два чеха. Таким образом они хотели избежать обязательного 14-дневного карантина. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

"Сотрудники пограничного поста в Згожелеце во время патрулирования на границе остановили четыре автобуса с чешскими и польскими регистрационными номерами. Машины ехали в сторону Чехии. Водители транспортных средств пытались пересечь границу в обход пограничного и санитарного контроля", – говорится в заявлении.

В погранслужбе сообщили, что в транспорте находились граждане Украины в возрасте от 20 до 60 лет, которые легально прибыли в Польшу из Украины 25-го и 27 мая. Согласно законодательству Польши, они должны были находиться на карантине.

Каждому из украинцев временно запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны, а также отменили польские национальные рабочие визы. Также задержанных обязали выплатить штраф и немедленно покинуть территорию страны.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны (куда входит и Венгрия) был введен в середине марта и будет действовать как минимум до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, продлевать или отменять блокирование границ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 29 мая во всем мире коронавирусом заразились 5,85 млн. человек. Жертвами COVID-19 стали 361 тыс. человек, выздоровели 2,4 млн.