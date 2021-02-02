В Карпатах прогнозируют опасность схода лавин, синоптики просят туристов не ходить в горы

В связи с возобновлением снегопада в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила утром 2 февраля о значительной опасности схода лавин в Ивано-Франковской области.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 2 февраля в связи с возобновлением снегопада в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", – сообщили спасатели.

Отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра также предупредил об опасности схода снежных лавин в Карпатах в Facebook и посоветовал воздержаться от походов в высокогорье.

"Штормовое предупреждение! Значительная снеголавинная опасность. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (второй уровень) сохранится 2 февраля в высокогорье Закарпатской области, а низкая (первый уровень) ожидается в горах Львовской области.

На 2 февраля в Украине синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за мокрого снега, ветра и гололедицы.