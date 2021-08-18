"У меня была палка, чтобы защищаться от волков". Шестилетний мальчик, который потерялся в Карпатах, рассказал, как один провел ночь в горах. Видео

Ребенок рассказал, что нашел теплое место для ночлега и похожую на топор палку – для защиты.
"Я увидел на земле такую палку на "моем месте". Я хотел ее оторвать, оторвал, потом увидел, что она похожа на двусторонний топор. Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. У меня было чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть", – отметил он.
Отец ребенка Любомир Стефанцив рассказал телеканалу, что его сын с детства "очень храбрый, упрямый и мало чего боится".
"Сын – всегда такой. Я понимал, что он будет вести себя правильно в этой ситуации", – добавил мужчина.
Мальчик посоветовал людям, которые потерялись в горах, "выживать до конца". По словам ребенка, он не хотел есть или пить, а только планировал идти вперед.
"На второй день я шел вперед просто, увидел одно место, побыл там и услышал звук, похожий на папин. Я увидел, что какие-то парни пришли меня спасать", – рассказал он.
После ночи в горах Алексей Стефанцив записался в скаутскую организацию "Пласт".
Ребенок пропал около 19.00 14 августа во время подъема на Говерлу по "зеленому" маршруту группы туристов из шести человек из Коломыи. Его нашли вечером 15 августа на расстоянии 2 км от места, где мальчик отстал от группы, возле границы Ивано-Франковской и Закарпатской областей. К поисковым работам привлекали 245 человек, 25 единиц техники, семь собак и квадрокоптер.