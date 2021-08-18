"У меня была палка, чтобы защищаться от волков". Шестилетний мальчик, который потерялся в Карпатах, рассказал, как один провел ночь в горах. Видео

Алексей Стефанцив: Я положил возле себя палку и почувствовал, что все нормально Фото: suspilne.media

Ребенок рассказал, что нашел теплое место для ночлега и похожую на топор палку – для защиты.

"Я увидел на земле такую палку на "моем месте". Я хотел ее оторвать, оторвал, потом увидел, что она похожа на двусторонний топор. Я ее положил возле себя и почувствовал, что все нормально. У меня было чем защищаться от волков, от зверей, которые там есть", – отметил он.

Отец ребенка Любомир Стефанцив рассказал телеканалу, что его сын с детства "очень храбрый, упрямый и мало чего боится".

"Сын – всегда такой. Я понимал, что он будет вести себя правильно в этой ситуации", – добавил мужчина.

Мальчик посоветовал людям, которые потерялись в горах, "выживать до конца". По словам ребенка, он не хотел есть или пить, а только планировал идти вперед.

"На второй день я шел вперед просто, увидел одно место, побыл там и услышал звук, похожий на папин. Я увидел, что какие-то парни пришли меня спасать", – рассказал он.

После ночи в горах Алексей Стефанцив записался в скаутскую организацию "Пласт".